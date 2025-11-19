Desmantela FBI red ligada al Cártel de Sinaloa en Canadá

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció la desarticulación de lo que calificó como la red de tráfico de cocaína más grande en Canadá, una estructura delictiva con conexiones directas con el Cártel de Sinaloa en México y grupos narcotraficantes de Colombia.

La operación, coordinada con agencias canadienses y estadounidenses, permitió identificar la magnitud del entramado criminal que movía toneladas de droga hacia Norteamérica.

Un exatleta olímpico al frente del contrabando

De acuerdo con la fiscal estadounidense Pamela Bondi, al frente del contrabando se ubicó a Ryan Wedding, exatleta olímpico de snowboard que participó en los Juegos de Invierno de 2002.

El Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro acusaron al canadiense de dirigir una organización criminal, coordinar homicidios y operar rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Acusado de traficar 60 toneladas de cocaína al año

Bondi detalló que Wedding mantenía colaboración directa con el Cártel de Sinaloa, considerado por Washington como organización terrorista extranjera.

De acuerdo con las autoridades, su red traficaba hasta 60 toneladas de cocaína anuales provenientes de Colombia y transportadas a Los Ángeles en camiones procedentes de México.

Uno de los señalamientos más graves apunta a que Wedding asesinó a un testigo federal tras ser acusado en 2024.

El FBI indicó que el exatleta creó una página web canadiense para publicar fotos de testigos protegidos y de sus familiares, con el objetivo de localizarlos y atacarlos, esa plataforma ya fue eliminada.

Además, durante el operativo fueron detenidas siete personas, entre ellas el abogado de Wedding, quien, según la fiscalía, fue el autor intelectual del asesinato del testigo federal.

Recompensa de $15 millones y presión internacional

Durante una conferencia de prensa, Bondi anunció que la recompensa por información que lleve a su captura se elevó de $10 a $15 millones de dólares, una cifra reservada históricamente para los delincuentes más peligrosos del continente.

Además, Wedding y varios de sus operadores fueron incorporados a la lista negra del Departamento del Tesoro, congelando cualquier financiamiento, cuentas bancarias y operaciones relacionadas dentro de Estados Unidos.

Nuevos cargos y operación financiera multimillonaria

La fiscal Bondi anunció una nueva acusación con cargos adicionales por manipulación e intimidación de testigos, asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas.

En paralelo, las autoridades norteamericanas informaron decomisos relevantes:

Más de 35 personas acusadas por nexos con el Cártel de Sinaloa

200 kilogramos de droga incautados

Armas de fuego aseguradas

3.2 millones de dólares en criptomonedas recuperado

Más de 13 millones de dólares en activos físicos confiscados

FBI compara a Wedding con Escobar y 'El Chapo'

La agencia estadounidense subrayó la peligrosidad y alcance de la red, comparando a Wedding con figuras del crimen organizado como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, este último exlíder del Cártel de Sinaloa.

Según el FBI, la organización funcionaba con un nivel de sofisticación logística similar al de los grandes carteles latinoamericanos, lo que la convertía en una amenaza transnacional.

EUA pide apoyo a México y Canadá para frenar el “imperio” criminal

Por otra parte, Bondi reiteró que el Cártel de Sinaloa es actualmente el mayor distribuidor de cocaína en Canadá, por lo que pidió la cooperación de autoridades mexicanas y canadienses para completar la captura de todos los implicados en la red internacional.

“El objetivo es desmantelar completamente esta operación criminal”, concluyó.

