¡No muerde! Tigres domina a Xolos jugando en la frontera

Si hay una plaza que se complique a la mayoría de los equipos en México, esa es Tijuana, principalmente porque es la única cancha de la Liga MX con pasto sintético, lo que la vuelve difícil para los visitantes, excepto para Tigres.

Los felinos volverán a la acción esta edición del Vieeeernes Botanero para enfrentarse a "La Jauría", que necesita hacer pesar su casa ante el rival que más le pegó.

Frontera felina

Desde que Tijuana llegó a la Primera División en el 2011, se enfrentó a los auriazules 16 veces jugando en el Estadio Caliente, en las cuales, 7 fueron triunfo para los regios, 6 empates y apenas 3 victorias de uno de los locales más fuertes de México.

Pero no es solo que el equipo de Guido Pizarro sea fuerte en resultados, pues se apoderan totalmente de los encuentros; no por nada en este periodo de tiempo solo le pudieron marcar 13 goles a Tigres, mientras que ellos vacunaron al local en 19 ocasiones, más de una por partido.

⚽️🔥 ¡Intensidad, determinación y futbol en San Nicolás! pic.twitter.com/o5ITHEUJRC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 1, 2026

Una década oscura

Una particularidad es que Xolos tuvo que soportar más de 10 años sin vencer a los felinos en casa, pues luego de su primer triunfo en 2012, pasaron 11 partidos para que esto volviera a ocurrir, incluidas cinco derrotas consecutivas.

Fue hasta noviembre de 2023 que Tijuana volvió a hacer pesar su casa. Posteriormente, en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2025 llegó el tercer y, hasta ahora, tercer triunfo de "La Jauría" contra Tigres en el Caliente.

¿Cuándo juegan Tigres y Xolos?

El regreso de los felinos a la acción será este viernes 3 de abril a las 21:06 horas en el Estadio Caliente.

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