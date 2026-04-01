Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tigres_santos_vs_5_1_55d37d01f5
Deportes

¡No muerde! Tigres domina a Xolos jugando en la frontera

Desde que Tijuana llegó a la Primera en 2011, se enfrentó a los auriazules 16 veces jugando en el Caliente, en las cuales 7 fueron triunfo para los regios

  • 01
  • Abril
    2026

Si hay una plaza que se complique a la mayoría de los equipos en México, esa es Tijuana, principalmente porque es la única cancha de la Liga MX con pasto sintético, lo que la vuelve difícil para los visitantes, excepto para Tigres.

Los felinos volverán a la acción esta edición del Vieeeernes Botanero para enfrentarse a "La Jauría", que necesita hacer pesar su casa ante el rival que más le pegó.

Frontera felina

Desde que Tijuana llegó a la Primera División en el 2011, se enfrentó a los auriazules 16 veces jugando en el Estadio Caliente, en las cuales, 7 fueron triunfo para los regios, 6 empates y apenas 3 victorias de uno de los locales más fuertes de México.

Pero no es solo que el equipo de Guido Pizarro sea fuerte en resultados, pues se apoderan totalmente de los encuentros; no por nada en este periodo de tiempo solo le pudieron marcar 13 goles a Tigres, mientras que ellos vacunaron al local en 19 ocasiones, más de una por partido.

Una década oscura

Una particularidad es que Xolos tuvo que soportar más de 10 años sin vencer a los felinos en casa, pues luego de su primer triunfo en 2012, pasaron 11 partidos para que esto volviera a ocurrir, incluidas cinco derrotas consecutivas.

Fue hasta noviembre de 2023 que Tijuana volvió a hacer pesar su casa. Posteriormente, en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2025 llegó el tercer y, hasta ahora, tercer triunfo de "La Jauría" contra Tigres en el Caliente.

¿Cuándo juegan Tigres y Xolos?

El regreso de los felinos a la acción será este viernes 3 de abril a las 21:06 horas en el Estadio Caliente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

HFCF_1qs_XYAA_3_q_Y_3b58c8eab3
¡Guau! Xolos vence a Tigres y lo pone al borde de la Liguilla
Whats_App_Image_2026_04_03_at_12_31_44_AM_75a2a1aecb
Tigres visita a Xolos con el objetivo de… ¡‘resucitar’!
deportes_feyenoord_jugadores_74d8e75490
Feyenoord sigue de cerca a cuatro mexicanos de la Liga MX
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×