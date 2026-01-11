Detienen a sospechoso tras incendio en sinagoga en Mississippi

Feligreses y líderes se comprometieron a reconstruir una sinagoga histórica de Mississippi que sufrió daños graves por un incendio, y un individuo fue detenido por lo que las autoridades consideraron el domingo que fue un acto provocado.

El incendio estalló en la Congregación Beth Israel en Jackson poco después de las 03:00 del sábado, de acuerdo con las autoridades. Nadie resultó herido en el incendio.

Fotos mostraron los restos carbonizados de una oficina administrativa y la biblioteca de la sinagoga, donde varios Torás fueron destruidos o dañados.

El alcalde de Jackson, John Horhn, confirmó que una persona fue detenida tras una investigación en que también participaron el FBI y al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.

“Los actos de antisemitismo, racismo y odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y serán tratados como actos de terrorismo contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto”, declaró Horhn en un comunicado.

No proporcionó el nombre del sospechoso ni los cargos que enfrenta. Un portavoz del FBI de Jackson dijo que están "trabajando con socios de las fuerzas del orden en esta investigación".

La sinagoga de 160 años, la más grande de Mississippi y la única en Jackson, fue el sitio de un atentado del Ku Klux Klan en 1967, una respuesta al papel de la congregación en la lucha por la igualdad de derechos, según el Instituto para la Vida Judía del Sur, que también alberga su oficina en el recinto.

“Esa historia nos recuerda que los ataques a las casas de culto, cualquiera que sea su causa, golpean el corazón de nuestra vida moral compartida”, indicó CJ Rhodes, un destacado pastor bautista negro en Jackson, en una publicación de Facebook.

"Esto no fue vandalismo al azar, fue un ataque deliberado y dirigido a la comunidad judía", señaló Jonathan Greenblatt, CEO de la Liga Antidifamación, en un comunicado.

“Que haya sido atacada nuevamente, en medio de un aumento de incidentes antisemitas en todo Estados Unidos, es un recordatorio contundente: la violencia antisemita está escalando y exige una condena total y una acción rápida de todos”, añadió Greenblatt.

La congregación aún está evaluando los daños y ha recibido apoyo de otras casas de culto, dijo Michele Schipper, directora ejecutiva del Instituto para la Vida Judía del Sur y expresidenta de la congregación. La sinagoga continuará con sus programas y servicios regulares de adoración para el Shabat, el sábado judío semanal, probablemente dentro de una de las iglesias locales que se ofrecieron.

“Somos un pueblo resiliente”, destacó Zach Shemper, presidente de la Congregación Beth Israel, en un comunicado. “Con el apoyo de nuestra comunidad, reconstruiremos”.

Una Torá que sobrevivió al Holocausto estaba detrás de un vidrio y no fue dañada en el incendio, indicó Schipper. Cinco Torás dentro del santuario están siendo evaluadas por daños de humo. Dos Torás dentro de la biblioteca, donde se produjo el daño más severo, fueron destruidas, según un representante de la sinagoga.

Los pisos, muros y techo del santuario están cubiertos de hollín, y la sinagoga tendrá que reemplazar la tapicería y las alfombras.

“Muchas veces escuchamos cosas que suceden en otras partes del país, y sentimos que esto no nos sucedería a nosotros", expresó el jefe de investigación de incendios Charles Felton. “Mucha gente está incrédula de que esto sucediera aquí en Jackson, Mississippi”.

