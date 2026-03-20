Desplazan a miles en Hawái por lluvias e inundaciones

Miles de residentes al norte de Honolulu recibieron órdenes de evacuación ante inundaciones intensas provocadas por el aumento del nivel del agua en una presa de más de 120 años, ubicada en la isla de Oahu. Las autoridades alertaron sobre el riesgo inminente mientras continúan las lluvias en la región.

¿Por qué ordenaron evacuar en la costa norte de Oahu?

Las sirenas de emergencia se activaron a lo largo de la Costa Norte de Oahu, donde el agua comenzó a subir rápidamente, dañando viviendas y vehículos. La ciudad y condado de Honolulu emitieron una orden urgente de evacuación con el mensaje “SALGA AHORA” alrededor de las 5:35 de la mañana del viernes, dirigida a las comunidades de Waialua y Haleiwa.

Las autoridades advirtieron que las inundaciones son extremadamente peligrosas y que la presa de Wahiawa presenta niveles elevados, lo que incrementa el riesgo para la población cercana.

Tormentas recientes mantienen en alerta a autoridades

El monitoreo de la presa se intensificó luego de que una tormenta la semana pasada provocara inundaciones severas que destruyeron carreteras y afectaron viviendas. Aunque las condiciones mejoraron momentáneamente, se prevé la llegada de un nuevo sistema de lluvias durante el fin de semana.

Imagen satelital entregada por la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que muestra las nubes sobre Hawái

El gobernador de Hawái, Josh Green, informó que se activó la Guardia Nacional para apoyar en las labores de emergencia. Señaló que la situación es especialmente crítica en el norte de Oahu, donde el nivel del agua ha alcanzado alturas considerables.

“La tormenta, por supuesto, es muy severa en este momento, particularmente en la parte norte de Oahu. Va a ser un día muy incierto”.

Más de 4,000 personas bajo orden de evacuación

De acuerdo con el Departamento de Manejo de Emergencias de Honolulu, la evacuación abarca a más de 4,000 personas, aunque la cifra podría aumentar conforme evolucionen las condiciones climáticas.

La portavoz Molly Pierce indicó que el agua está rebasando el embalse, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura y eleva el riesgo de un incidente mayor.

Residentes expresan temor ante posible colapso

Habitantes de la zona han manifestado preocupación por la antigüedad de la presa. Kathleen Pahinui, residente de Waialua, señaló que cada episodio de lluvias intensas genera incertidumbre en la comunidad.

“Sólo recen por nosotros. Entendemos que viene más lluvia”.

La residente se preparaba para evacuar hacia una zona más alta ante el riesgo de que la situación empeore en las próximas horas.

Infraestructura antigua eleva riesgos en Hawái

El estado de Hawái cuenta con 132 presas, muchas de ellas construidas hace décadas para sistemas de riego vinculados a la industria azucarera. La antigüedad de estas estructuras ha sido motivo de preocupación en evaluaciones previas de infraestructura.

En 2006, el colapso de la presa Ka Loko, en la isla de Kauai, dejó siete personas fallecidas, un antecedente que mantiene en alerta a las autoridades ante escenarios similares.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo monitoreadas mientras se desarrollan las labores de evacuación y respuesta en la zona afectada.

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