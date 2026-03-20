Alistan zona sur de Tamaulipas para vacacionistas en Semana Santa

La zona sur de Tamaulipas se declara lista para recibir a poco más de un millón y medio de visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, en una de las temporadas más importantes para el sector turístico, comercial y de servicios.

Coordinación entre autoridades y sector privado

Autoridades de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, han reforzado estrategias para garantizar una estancia segura, ordenada y atractiva a visitantes provenientes de estados como Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, así como del extranjero.

Playa Miramar, principal atractivo turístico

El alcalde Erasmo González Robledo destacó que Playa Miramar se consolida como uno de los principales destinos turísticos del Golfo de México, al proyectarse la llegada de más de 1.5 millones de turistas en tan solo 17 días.

Subrayó que este destino ha ganado reconocimiento por ser un espacio familiar, limpio, ordenado y seguro, respaldado por un operativo en el que participan alrededor de 900 elementos de los tres niveles de gobierno.

Además, se ha fortalecido la infraestructura de atención con ambulancias, unidades de respuesta rápida y personal certificado, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Proyección estatal de visitantes

Por su parte, el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que a nivel estatal se espera una afluencia cercana a los 2.9 millones de visitantes, de los cuales el 70% se concentrará en la zona sur, principalmente en Playa Miramar.

Indicó que se han realizado diversas reuniones de coordinación para el operativo vacacional, donde participan dependencias gubernamentales, autoridades municipales y empresarios, quienes han contribuido con propuestas para mejorar la atención al turista.

Asimismo, se instalará un Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), con presencia de personal de salud, cuerpos de emergencia y vigilancia, con el objetivo de lograr saldo blanco.

Impulso a la inversión y conectividad

El presidente del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, Felipe Olvera Ramírez, resaltó que la nueva autopista que conectará al Bajío con el sur del estado representa un detonante para incrementar la afluencia turística y atraer nuevas inversiones.

Coincidió en que existen condiciones de coordinación y crecimiento para posicionar aún más a la región como un destino competitivo a nivel nacional.

Preparación del sector comercial

En el ámbito comercial, el integrante de Secotur, Ramón Gómez Narváez, señaló que los negocios ya se preparan con mejoras en infraestructura, capacitación de personal y estrategias de atención al cliente, con la finalidad de brindar una experiencia positiva al visitante.

No obstante, hizo un llamado a reforzar la seguridad en zonas comerciales y bancarias y así mantener un ambiente de confianza.

Agenda turística y cultural en Tampico

En Tampico, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya informó que se han intensificado trabajos de rehabilitación urbana, iluminación y vigilancia, además de impulsar una agenda turística y cultural que incluye las tradicionales Fiestas de Abril, exposiciones, festivales, torneos deportivos y eventos culturales que complementan la oferta de sol y playa.

Destacó que el municipio también se fortalece como sede de congresos y convenciones, con una importante derrama económica proyectada.

Operativo en Altamira y Playa Tesoro

Mientras tanto, en Altamira, la directora de Desarrollo Económico y Turismo, Claudia Fernández Pecero, informó que se realizan trabajos intensivos en playa Tesoro, incluyendo acondicionamiento de espacios, organización de eventos deportivos como torneos profesionales de voleibol y la implementación del operativo “Semana Santa Segura 2026”.

Además, se promueve la participación ordenada de comerciantes y el cuidado del entorno, incluyendo recomendaciones para visitantes con mascotas.

Estrategia integral para atraer turismo

Con una estrategia integral que combina seguridad, promoción turística, infraestructura, eventos y coordinación institucional, autoridades y sectores productivos coinciden en que la zona sur de Tamaulipas está plenamente preparada para recibir a miles de visitantes en esta Semana Santa, con la meta de ofrecer una experiencia memorable que incentive el regreso de los turistas y consolide a la región como uno de los destinos más importantes del país.





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