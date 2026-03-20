Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Internacional

Desvía EUA misiles Patriot y preocupa defensa en Europa

El traslado de sistemas hacia Oriente Medio por la guerra con Irán reduce reservas en Europa y genera alertas ante posible presión de Rusia.

  • 20
  • Marzo
    2026

El despliegue de misiles Patriot de Estados Unidos hacia Oriente Medio por la guerra con Irán ha encendido alertas entre funcionarios de defensa, ante la disminución de reservas en Europa y el posible impacto en la capacidad de respuesta frente a Rusia.

¿Por qué EUA trasladó misiles Patriot a Oriente Medio?

La intensificación del conflicto con Irán ha obligado a EUA a redirigir recursos militares hacia el Golfo Pérsico, incluyendo sistemas de defensa aérea, Patriot. Estos equipos han sido utilizados para interceptar misiles y drones lanzados por Irán contra bases militares y objetivos estratégicos en la región.

Como parte de este despliegue, al menos dos sistemas Patriot fueron enviados desde Alemania hacia Turquía, luego de que misiles balísticos iraníes fueran detectados en dirección a su territorio.

¿Cómo se están utilizando los sistemas Patriot?

El sistema Patriot, diseñado para interceptar aeronaves y misiles, ha sido ampliamente utilizado en distintos conflictos. Sin embargo, en Oriente Medio también se está empleando contra drones iraníes tipo Shahed, considerados de menor costo y tecnología más básica.

Expertos señalan que el uso de estos misiles de alto valor contra amenazas más simples podría acelerar el desgaste de los arsenales, especialmente en un escenario de conflicto prolongado.

¿Qué riesgos enfrenta Ucrania?

El traslado de estos sistemas también podría afectar a Ucrania, que ha solicitado repetidamente más baterías Patriot para defenderse de ataques rusos. El presidente Volodymyr Zelenskyy advirtió que su país podría enfrentar escasez debido a la redistribución de recursos.

Mientras tanto, Rusia mantiene presión militar en el frente, y países cercanos han reportado incursiones de drones, así como actividades de guerra híbrida que incluyen sabotaje y ciberataques.

¿Qué alternativas evalúa EUA?

Ante el alto costo y uso intensivo de los misiles Patriot, EUA ha comenzado a desplegar sistemas antidrones más económicos, como Merops, capaces de neutralizar amenazas mediante drones interceptores.

Este tipo de tecnología busca reducir la dependencia de misiles de alto costo y optimizar la defensa ante ataques masivos con drones, una táctica cada vez más utilizada en conflictos recientes.


Comentarios

Últimas Noticias

Más Vistas

Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×