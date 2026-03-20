Confirman días y horarios para los Cuartos de la Concachampions
Tigres se enfrentará al Seattle Sounders de la MLS y tendrá que cerrar la serie como visitante, lo que podría serle de utilidad gracias al gol fuera de casa
- 20
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Marzo
2026
Luego de su gesta heroica en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, la organización dio a conocer los días y horarios oficiales para los cruces de Cuartos, donde Tigres buscará seguir en busca del sueño.
Los encuentros de ida se celebrarán el martes 7 y miércoles 8 de abril en este orden:
MARTES
- Nashville SC vs. América a las 19:00 horas
- Los Angeles FC vs. Cruz Azul a las 19:00 horas
MIÉRCOLES
- Tigres vs. Seattle Sounders a las 19:00 horas en el Estadio Universitario
- Toluca vs. LA Galaxy a las 21:00
Los partidos de vuelta serán el martes 14 al 15 de abril en este orden
MARTES
- Cruz Azul vs. Los Angeles FC a las 19:00 horas
- América vs. Nashville a las 21:30 horas
MIÉRCOLES
LA Galaxy vs. Toluca a las 18:00 horas
Seattle Sounders FC vs. Tigres en el Lumen Field a las 20:30 horas
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