Confirman días y horarios para los Cuartos de la Concachampions

Luego de su gesta heroica en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, la organización dio a conocer los días y horarios oficiales para los cruces de Cuartos, donde Tigres buscará seguir en busca del sueño.

Los encuentros de ida se celebrarán el martes 7 y miércoles 8 de abril en este orden:

MARTES

Nashville SC vs. América a las 19:00 horas

Los Angeles FC vs. Cruz Azul a las 19:00 horas

MIÉRCOLES

Tigres vs. Seattle Sounders a las 19:00 horas en el Estadio Universitario

Toluca vs. LA Galaxy a las 21:00

Los partidos de vuelta serán el martes 14 al 15 de abril en este orden

MARTES

Cruz Azul vs. Los Angeles FC a las 19:00 horas

América vs. Nashville a las 21:30 horas

MIÉRCOLES

LA Galaxy vs. Toluca a las 18:00 horas

Seattle Sounders FC vs. Tigres en el Lumen Field a las 20:30 horas

Comentarios