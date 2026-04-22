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Internacional

Trump asegura que podrían retomar negociaciones el viernes

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente con Irán

  • 22
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno de Irán el próximo viernes.

"Es posible", respondió en declaraciones al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

El mandatario republicano anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio petrolero, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

 

 

 


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