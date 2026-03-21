Destrucción en Israel: Irán ataca zona urbana de Arad

En uno de los episodios más oscuros para Israel, se ha confirmado que, tras los ataques a Dimona, se suscitó la caída de un poderoso misil iraní en la ciudad de Arad, donde más de 70 personas resultaron heridas, sin descartar víctimas mortales.

El misil impactó directamente en la zona urbana después de que los sistemas de defensa israelíes no lograran interceptarlo, provocando importantes daños en edificios residenciales y dejando escenas de destrucción con estructuras colapsadas y vehículos calcinados.

Las cifras de víctimas varían entre reportes, pero coinciden en que decenas de personas resultaron heridas. Algunas fuentes sitúan el número por encima de 70 lesionados, mientras que otras hablan de al menos 30 a 60 afectados.

Equipos de emergencia se mantienen trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes, mientras se reportaban incendios y personas atrapadas bajo los restos de edificios derrumbados.

La magnitud del impacto generó pánico entre la población, en una ciudad que hasta ahora había quedado relativamente al margen de los ataques más intensos del conflicto

Autoridades israelíes han iniciado investigaciones para determinar cómo el proyectil logró evadir los sistemas antimisiles, considerados entre los más avanzados del mundo. El primer ministro, Benjamín Netanyahu ya calificó el hecho como “una noche muy difícil”.

"Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro.Hace poco hablé con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pedí que transmitiera nuestras oraciones en nombre de todos los ciudadanos israelíes por la seguridad de los heridos. He dado instrucciones al Director General de mi oficina para que proporcione toda la asistencia necesaria, junto con todos los ministerios del gobierno. Estoy reforzando las fuerzas de emergencia y rescate que operan actualmente sobre el terreno y hago un llamamiento a todos para que acaten las instrucciones del Comando del Frente Interno. Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

Ante la escalada de violencia, el gobierno decidió cancelar todas las clases presenciales en el país y cualquier trabajo no esencial. Además, el gabinete israelí celebra una reunión telefónica de emergencia para analizar la situación tras los ataques iraníes contra Dimona y Arad que se han convertido ya, en los más desastrosos para Tel Aviv en lo que va de la guerra.

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