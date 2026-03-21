Trump da 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz 

El presidente Donald Trump ha dado un ultimátum al régimen iraní para reabrir el estrecho de Ormuz, sin condiciones, en un plazo máximo de 48 horas, de lo contrario, prometió, comenzará un ataque devastador contra su central eléctrica más grande.

“Si Irán no abre totalmente, sin condiciones, el estrecho de Ormuz, en 48 horas exactamente desde este mensaje, los Estados Unidos van a destruir completamente varias de sus plantas energéticas, comenzando con la más grande. Gracias por su atención”, publicó el presidente.

En respuesta, Irán dijo que si EUA cumple su amenaza, ellos destruirán toda la infraestructura de los norteamericanos y de Israel en la región.

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