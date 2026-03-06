Podcast
escena_juanes_9f4379c62f
Escena

Juanes lanza su álbum más personal, 'JuanesTeban'

El cantante colombiano estrena el álbum JuanesTeban, con el que además de su talento musical muestra sus aptitudes como pintor

  • 06
  • Marzo
    2026

El ícono del rock en español, Juanes, ha lanzado oficialmente su esperado álbum de estudio titulado JuanesTeban, con el que además deja ver su talento como pintor, pues él mismo pintó la imagen usada para la portada.

Este proyecto, que llega tras un proceso de profunda introspección, marca un hito en su carrera al presentarse como su trabajo más personal hasta la fecha.

A través de 16 canciones, el artista colombiano explora la dualidad entre su figura pública y su esencia más íntima, fusionando sus raíces del rock y el metal con los sonidos latinoamericanos que lo han consagrado globalmente.

ALBUM.jpg

La producción destaca por su contenido musical y por su propuesta visual única, ya que la portada del disco fue ilustrada por el propio cantautor.

El álbum incluye temas que reflejan una madurez creativa evidente, pues con este lanzamiento, el músico busca conectar con su audiencia desde una honestidad brutal, dejando de lado las pretensiones comerciales para enfocarse en la narrativa de su propia historia.

"Este álbum es un viaje de regreso a mi centro, a Juan Esteban; quería que la música sonara a mis raíces más crudas y que cada letra fuera un espejo de lo que soy hoy", dijo subrayando que este proyecto es una reconciliación con su pasado y una apuesta por su futuro artístico.

Con el estreno de JuanesTeban, el ganador de múltiples premios Grammy, inicia una nueva era que promete ser celebrada tanto por la crítica como por sus seguidores. Se espera que el álbum sea el eje central de su próxima gira mundial, la cual ya tiene fechas programadas en las principales ciudades de Latinoamérica y Europa.


Comentarios

