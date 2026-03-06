Detienen a cuatro elementos de la Guardia Estatal en operativo

De manera extraoficial se dio a conocer la detención de varios elementos de la Guardia Estatal, acción realizada por personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, tras una serie de denuncias presentadas en contra de los agentes.

De acuerdo con la información preliminar, los elementos presuntamente mantenían a personas privadas de su libertad, lo que derivó en una investigación interna y en el despliegue de un operativo en el fraccionamiento Valladolid, donde supuestamente varios integrantes de la corporación fueron asegurados.

Tras su detención, los oficiales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ), ubicada en la colonia Rodríguez, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las denuncias en contra de los agentes.

Los policías detenidos fueron identificados como:

Policía A Laura Elena “M”

Policía A Ángela “O”

Policía A Rodri Ezequiel “S”

Policía A Rubio David “G”

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre este caso; sin embargo, se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre los hechos y la situación legal de los detenidos.

