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Internacional

Detienen a doce por robos violentos de relojes de alta gama

Según las autoridades, los delincuentes actuaban en grupos organizados de entre tres y cinco integrantes, cada uno con funciones específicas.

  • 15
  • Mayo
    2026

Autoridades de Italia y España desarticularon una red criminal dedicada al robo violento de relojes de lujo en destinos turísticos exclusivos de territorio español, tras un operativo conjunto realizado en Nápoles.

La Policía italiana confirmó la detención de 12 personas acusadas de integrar esta organización, mientras que el número total de arrestados en la investigación asciende a 33, de acuerdo con las pesquisas coordinadas junto con la Policía Nacional española y Europol.

La banda operaba principalmente en ciudades y zonas turísticas frecuentadas por personas con alto poder adquisitivo, donde seleccionaban víctimas que portaban relojes de alta gama.

Robaban relojes de lujo en restaurantes y hoteles exclusivos

Según las autoridades, los delincuentes actuaban en grupos organizados de entre tres y cinco integrantes, cada uno con funciones específicas para ejecutar los robos.

Uno de los miembros se encargaba de detectar posibles víctimas observando relojes costosos en restaurantes de lujo, clubes de playa y hoteles exclusivos.

Posteriormente, el resto del grupo seguía a la persona sin levantar sospechas hasta encontrar el momento adecuado para cometer el asalto.

Las agresiones se realizaban de forma violenta para despojar rápidamente a las víctimas de las piezas de lujo y escapar antes de la llegada de la policía.

Marbella, Ibiza y Barcelona eran algunos objetivos

Las investigaciones revelaron que la organización operaba en algunos de los principales destinos turísticos de España, entre ellos Marbella, Barcelona, Málaga, Ibiza y Palma de Mallorca.

Estos lugares eran elegidos por la alta concentración de turistas internacionales y visitantes con elevado nivel económico, especialmente durante temporadas vacacionales.

Las autoridades no detallaron cuántos robos concretó la banda, aunque señalaron que el grupo mantenía una estructura organizada y constante movilidad.


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