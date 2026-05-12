Paciente francesa con hantavirus está en estado crítico

Una pasajera francesa infectada durante el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius permanece en estado grave en un hospital de París, donde recibe tratamiento con un pulmón artificial, informaron autoridades médicas este martes.

El brote suma actualmente 11 casos reportados, de los cuales nueve ya fueron confirmados, mientras que tres pasajeros han fallecido a causa de la enfermedad.

Entre las víctimas mortales se encuentra una pareja originaria de Holanda que, según las investigaciones sanitarias, habría sido de las primeras personas expuestas al virus durante una visita previa a Sudamérica.

Paciente francesa recibe soporte vital avanzado

El doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat de París, explicó que la paciente francesa desarrolló una forma severa de hantavirus, provocándole complicaciones pulmonares y cardíacas que ponen en riesgo su vida.

La mujer permanece conectada a un sistema de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial para oxigenarla y devolverla posteriormente al cuerpo.

El especialista detalló que este procedimiento busca reducir la presión sobre los pulmones y el corazón para permitir una posible recuperación.

“Es la etapa final de la atención de apoyo”, explicó Lescure sobre el tratamiento aplicado.

OMS descarta por ahora un brote mayor

Tras la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, el crucero navega actualmente rumbo a Holanda, donde será sometido a un proceso de limpieza y desinfección.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que hasta ahora todos los casos confirmados y sospechosos están limitados a pasajeros y tripulación del barco.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, indicó el titular de la OMS.

No obstante, advirtió que la situación podría cambiar debido al largo periodo de incubación del virus, por lo que no se descarta la aparición de nuevos contagios en las próximas semanas.

España confirma nuevo caso positivo

El caso confirmado más reciente corresponde a un pasajero español que dio positivo a hantavirus después de haber sido evacuado del crucero.

El Ministerio de Sanidad de España informó que el paciente permanece en cuarentena dentro de un hospital militar en Madrid.

Autoridades sanitarias internacionales señalaron que este representa el primer brote de hantavirus documentado en un crucero.

Aunque actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra la enfermedad, la OMS destacó que la detección oportuna y la atención médica temprana mejoran significativamente las probabilidades de supervivencia.

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