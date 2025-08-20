Detienen a dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado que desató una grave crisis sanitaria en Argentina, fue detenido este miércoles por orden de la Justicia, según anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido", anunció la ministra a través de su perfil de la red social X, junto a una imagen del empresario.

"Ser amigo del poder kirchnerista no te salva", añadió, en alusión a los presuntos lazos de García Furfaro con políticos del peronismo, movimiento que incluye al kirchnerismo y opositor al oficialista La Libertad Avanza.

Según la prensa local, fue el propio García Furfaro quien, tras ser notificado de la orden de detención en su contra, se entregó a las autoridades.

Poco antes, Bullrich difundió imágenes de otros de los imputados por el caso y escribió: "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres".

"Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", agregó la ministra , que destacó que las detenciones se llevaron a cabo a pedido de la Justicia.

La orden de detención de García Furfaro fue librada este miércoles por el juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación del caso, quien además dispuso la realización de una decena de allanamientos simultáneos.

El juez también ordenó la detención de varios directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo.

Ariel García Furfaro es uno de los más de 20 sospechosos investigados en la causa por la muerte de al menos 87 personas en Argentina tras recibir fentanilo contaminado con dos bacterias multiresistentes.

Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Como parte de la investigación, Kreplak, al frente del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad bonaerense de La Plata, ordenó una gran cantidad de medidas probatorias que develaron un entramado societario alrededor de personas físicas y jurídicas relacionadas a HLB Pharma.

