policia_estadounidense_b3bd2826e6
Internacional

Muere sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

El principal autor del tiroteo en la Universidad de Brown fue encontrado sin vida tras unos impactos de bala que según reportes se trató de un suicidio

  • 18
  • Diciembre
    2025

Autoridades policiacas confirmaron el fallecimiento de la persona presuntamente implicada en asesinar a dos estudiantes y herir a otros ocho en el tiroteo dentro de la Universidad de Brown este fin de semana pasado.

Se trata de Claudio Neves Valente, un ex estudiante de esta misma universidad proveniente de Portugal de 48 años, Claudio arribó al territorio americano desde hace más de 25 años, 17 años después obtuvo su residencia legal para ser más exactos en el año de 2017.

 "Esta noche nuestros vecinos de Providence podrán respirar un poco más tranquilos" declaró el alcalde de la ciudad de Providence Brett Smiley. 

Valente fue encontrado sin vida por las autoridades que rastrearon al sujeto, ubicándolo dentro de un almacén en New Hampshire, el cuerpo de Claudio fue visto con dos armas de fuego y una billetera donde al parecer se trató de un suicidio.

Claudio, tiempo después de haber culminado el tiroteo asesino a 2 estudiantes, quienes fueron identificados como Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de ascendencia de Uzbeka.

Nota en desarrollo....

 

 


