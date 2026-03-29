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Internacional

Detienen a extremista judío con planes terroristas en Nueva York

El detenido fue identificado como Alexander Heifler y fue arrestado por un presunto plan para atacar la vivienda de la activista palestina Nerdeen Kiswani

  • 29
  • Marzo
    2026

Autoridades federales y locales de Nueva York desarticularon un presunto plan para atacar la vivienda de la activista palestina Nerdeen Kiswani, por parte de un extremista judío el viernes por la noche.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que el sospechoso estaría vinculado a un grupo extremista inspirado en la Liga de Defensa Judía, organización que ha sido señalada por el FBI por antecedentes terroristas. Según el funcionario, el hecho representaba un “grave acto de violencia política” y un posible intento de asesinato.

El detenido fue identificado como Alexander Heifler, de 26 años y residente en Nueva Jersey. Fue arrestado en la ciudad de Hoboken tras una operación encubierta coordinada entre el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría planeado lanzar artefactos incendiarios —como cócteles Molotov— contra la residencia de Kiswani en Staten Island. Además, se le acusa de fabricar y poseer dispositivos explosivos, cargos que podrían implicar penas de hasta 10 años de prisión por cada delito.

Las autoridades señalaron que el plan fue detectado gracias a un agente encubierto que logró infiltrarse en conversaciones donde el sospechoso detallaba el ataque desde semanas previas. En esos intercambios también habría manifestado su intención de abandonar Estados Unidos tras ejecutar el atentado y refugiarse en Israel. 

El alcalde agradeció la intervención de las fuerzas de seguridad y subrayó que la ciudad no tolerará actos de extremismo violento. También remarcó la importancia de proteger a los ciudadanos independientemente de sus posturas políticas o activismo.

Por su parte, Kiswani —conocida por su activismo pro-palestino en Nueva York— confirmó que fue informada del complot por las autoridades y aseguró que continuará con su labor pública pese a las amenazas.


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