Trump afirma que ha habido un 'cambio de régimen' en Irán

Irán ha tenido un "cambio de régimen" durante el transcurso de la guerra en Medio Oriente, según Donald Trump.

Durante una entrevista a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense aseguró que el cambio de régimen se debe a que "están todos muertos".

“Hemos tenido un cambio de régimen, si ya lo miran, porque un régimen fue diezmado, destruido, están todos muertos”, dijo el presidente.

El régimen que le siguió está en su mayoría muerto, y en el tercer régimen, estamos tratando con gente diferente a cualquiera con la que se haya tratado antes. Es un grupo de gente totalmente distinto. Así que yo consideraría eso un cambio de régimen y, francamente, han sido muy razonables”, agregó.

Estas declaraciones tienen origen debido a que Mojtaba Jamenei, el hijo del exlíder supremo Ali Jamenei, fue elevado al cargo que su padre ocupó durante casi cuatro décadas tras la muerte del Jamenei mayor en ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Dentro de estos ataques, altos funcionarios iraníes también murieron.

Además, estos comentarios por parte de Trump se producen después de que Pakistán asegurara que el país está preparado para ser sede para pláticas entre EUA e Irán "en los próximos días".

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