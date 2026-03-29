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Nuevo León

Suman 50 denuncias por robo de celulares tras festival

De acuerdo con los reportes, en la mayoría de los casos los afectados señalaron que los dispositivos fueron sustraídos de sus bolsas o pertenencias

  • 29
  • Marzo
    2026

El robo de celulares durante un festival realizado este fin de semana en la ciudad ya acumula un total de 50 denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, de acuerdo con reportes oficiales.

Tan sólo en la segunda jornada del evento, el centro de denuncia móvil instalado al interior del Parque Fundidora recibió 33 querellas por este delito, que se suman a las 17 registradas durante el primer día de actividades.

Las autoridades detallaron que las denuncias corresponden a la sustracción de teléfonos de distintas marcas y modelos, todos reportados como robados dentro del perímetro del evento.

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De acuerdo con los reportes, en la mayoría de los casos los afectados señalaron que los dispositivos fueron sustraídos de sus bolsas o pertenencias sin que se dieran cuenta, presuntamente aprovechando las aglomeraciones durante los conciertos.

La Agencia Estatal de Investigaciones informó que los casos ya se encuentran en proceso de integración y son investigados por agentes del Ministerio Público. 


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