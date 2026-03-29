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Escena

Disney inaugura 'Mundo de Frozen' en Disneyland París

El nuevo Disney Adventure World apuesta por animatrónicos con IA, shows con drones y una inversión millonaria en su mayor expansión

  • 29
  • Marzo
    2026

Este domingo, Josh D’Amaro, director ejecutivo de parques de The Walt Disney Company, inauguró el nuevo Disney Adventure World, un segundo parque de atracciones ubicado junto al complejo original.

El nuevo espacio está inspirado en la exitosa franquicia "Frozen" y recrea con gran detalle su universo.

Entre sus principales atracciones destaca el "Frozen Ever After", un recorrido en bote que transporta a los visitantes por algunas de las escenas más emblemáticas de la saga.

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Uno de los elementos que más llamó la atención fue un robot del personaje Olaf, que reproduce con gran fidelidad sus movimientos y personalidad.

Esta figura utiliza una versión avanzada de la animatrónica clásica de Disney, potenciada con inteligencia artificial para interactuar con los visitantes en tiempo real.

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El parque también apuesta por el espectáculo con “Cascade of Lights”, un show nocturno que combina 480 drones, pirotecnia y fuentes de agua.

La experiencia mezcla música y proyecciones para recrear escenas de distintas franquicias de Disney.

Según Dana Harrel, vicepresidenta del área de entretenimiento, este espectáculo será “como el beso al final de la noche”.

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La apertura de este nuevo parque forma parte de una transformación valorada en $2,180 millones de dólares dentro de Disneyland París, que incluye además el cambio de nombre de Walt Disney Studios Park a Disney Adventure World.

Se trata de la mayor expansión en los 34 años de historia del complejo y un elemento clave dentro del ambicioso plan global de Disney, que contempla una inversión cercana a los $60,000 millones de dólares en parques, resorts y cruceros alrededor del mundo.


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