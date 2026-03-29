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Internacional

Trump afirma que Irán permitirá paso de petroleros en Ormuz

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el suministro global de petróleo, por lo que cualquier restricción tiene impacto directo en los mercados

  • 29
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán autorizará el tránsito de 20 buques petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de energía.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a periodistas a bordo del avión presidencial, el mandatario indicó que esta decisión fue presentada por Teherán como un “gesto de respeto” hacia Estados Unidos, y que el paso de las embarcaciones estaría permitido a partir del lunes.

Washington insiste en avances diplomáticos

Trump sostuvo que las conversaciones entre ambos países avanzan de manera favorable, al señalar que las negociaciones bilaterales se encuentran en una etapa positiva y que un posible acuerdo podría concretarse en el corto plazo.

El mandatario reiteró su postura de que el diálogo sigue abierto, pese a las tensiones que han marcado la relación entre ambas naciones en las últimas semanas.

Aumenta presencia militar de EE.UU. en la región

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de incremento en el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente, donde se estima la presencia de alrededor de 50 mil efectivos.

Reportes difundidos en medios estadounidenses apuntan a que el Pentágono evalúa escenarios que incluirían una posible incursión terrestre en Irán, lo que ha generado inquietud a nivel internacional.

Irán acusa preparativos de ataque encubierto

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que mientras Estados Unidos habla públicamente de negociaciones, en privado estaría preparando una acción militar.

El funcionario señaló que su país se mantiene atento ante la posibilidad de un conflicto, al asegurar que Irán “espera” la llegada de tropas estadounidenses desplegadas recientemente en la región.

Refuerzan capacidad militar con nuevo despliegue

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre el envío del buque anfibio USS Tripoli, acompañado de aproximadamente 3,500 elementos adicionales, así como aeronaves de transporte y combate y unidades tácticas especializadas.

Este refuerzo se suma a la estrategia de presión en la zona, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión geopolítica.

Ultimátum y presión sobre el estrecho de Ormuz

Trump ha fijado como fecha límite el 6 de abril para que Irán permita el libre tránsito en el estrecho de Ormuz. En caso contrario, advirtió que podría tomar medidas contra infraestructura estratégica del país, incluyendo sus centrales eléctricas.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el suministro global de petróleo, por lo que cualquier restricción tiene impacto directo en los mercados internacionales.

Opinión pública rechaza posible intervención terrestre

En Estados Unidos, diversas encuestas reflejan que más de la mitad de la población se opone a una intervención militar terrestre en Irán, en medio de un conflicto que ha dejado hasta ahora 13 militares estadounidenses fallecidos y más de 300 heridos desde finales de febrero.

El escenario actual mantiene la atención internacional centrada en la región, donde el equilibrio entre la vía diplomática y una posible escalada militar sigue siendo incierto.


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