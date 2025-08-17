Detienen a uno de los más buscados del Tren de Aragua en Colombia

Autoridades colombianas detuvieron al venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, uno de los miembros "más buscados" de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, informó este sábado la Policía.

En una operación binacional, en la que participó la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del país austral, se hizo efectiva una notificación roja de la Interpol contra el miembro del Tren de Aragua.

"El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como 'El Rey de Meiggs', perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (en Santiago)", detalló en X el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana.

Tras su detención, el venezolano, a quien las autoridades chilenas lo requieren por el delito de homicidio calificado, quedó a disposición de la Fiscalía colombiana para "continuar el respectivo trámite diplomático para su extradición".

La banda Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de $12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

