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Nacional

Vinculan hombre por poseer 63 mil litros de huachicol en Hidalgo

Al no contar con documentos necesarios para acreditar el permiso de trasladar estos litros de hidrocarburo, las autoridades municipales decidieron detenerlo

  • 13
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a un hombre por su probable participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo al poseer 63 mil litros de huachicol en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la investigación, el hombre identificado como Jorge "N" fue detenido cuando viajaba a bordo de un tractocamión acoplado a dos autotanques donde se almacenaban un total de 63 mil 118 litros de hidrocarburo por las calles del municipio de Acaxochitlán.

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Al no contar con los documentos necesarios para acreditar el permiso de trasladar estos litros de hidrocarburo, las autoridades municipales decidieron detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia, se le dictó la vinculación a proceso en contra del imputado, al acusarlo de posesión ilícita de hidrocarburo.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Aseguran dos tomas clandestinas en ductos de Pemex en Altamira

En un operativo conjunto realizado en la zona rural de Altamira, elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y efectivos de la Secretaría de Marina, localizaron y aseguraron dos tomas clandestinas conectadas a ductos de la empresa Petróleos Mexicanos.

El hallazgo ocurrió sobre la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, específicamente a la altura del kilómetro 62, cerca del ejido Santa Gertrudis y antes de llegar a Estación Manuel, donde las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad para resguardar el área.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran dos tomas clandestinas en ductos de Pemex en Altamira

 

 

 

 


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