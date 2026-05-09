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Nuevo León

Suman otro fraude a falso gestor de pensiones en NL

Gustavo “N”, acusado de engañar a adultos mayores con falsas promesas del IMSS, enfrenta nueva orden por presunto fraude

  • 09
  • Mayo
    2026

Mientras se encontraba en prisión preventiva, al presunto defraudador y director de Justicia Segura se le ejecutó una nueva orden de aprehensión por otro fraude de pensiones.

Gustavo “N” es señalado de hacerse pasar por abogado y cobrar elevadas cantidades a sus víctimas tras prometerles falsamente incrementar el monto de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Fue detenido a inicios de febrero como parte de las indagatorias de dos carpetas de investigación por el delito patrimonial de fraude.

Desde entonces se encuentra internado como medida cautelar en un centro penitenciario estatal.

En este nuevo caso que le fue notificado se le señala de apoderarse de $49,000 pesos mediante pagos.

La persona afectada denunció que Gustavo le aseguró poder elevar el monto de su pensión de $2,800 hasta $18,000, y que además le entregarían un retroactivo equivalente a un cuarto de millón de pesos.

Tras múltiples pagos la víctima jamás vio concretado el aumento, por lo que tomó acciones penales.

El presunto defraudador operaba desde unas oficinas en la colonia Valle de Santa Engracia, en San Pedro.

Fue el 6 de febrero cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó las instalaciones asegurando equipo de cómputo, papelería, y concretando la detención del ahora imputado.


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