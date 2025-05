Difunde Vaticano retrato oficial del papa León XIV

En un acto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica, el Vaticano difundió este viernes 16 de mayo el retrato oficial del papa León XIV, elegido recientemente como nuevo líder espiritual de los católicos del mundo.

La imagen fue publicada a través de los canales oficiales de la Santa Sede y ha sido ampliamente compartida por fieles, religiosos y medios internacionales.

El pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, aparece en el retrato con una expresión serena y una ligera sonrisa, proyectando una imagen cercana, afable y pastoral, lo cual ha sido destacado y celebrado en redes sociales por creyentes y analistas eclesiásticos.

Pope Leo XIV's official portrait has been released



©Vatican Media - All rights reserved pic.twitter.com/AOTLxN9j8W