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Internacional

Director de FBI demanda a revista 'The Atlantic' por difamación

Ante un tribunal de distrito en Washington, negó las acusaciones sobre su conducta y criticó a la revista por basarse en fuentes anónimas

  • 20
  • Abril
    2026

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, presentó el lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic, por un artículo que mencionaba reportes de mala gestión en la agencia y su supuesto consumo excesivo de alcohol.

En el artículo, Sarah Fitzpatrick escribió que Patel está profundamente preocupado por perder su empleo y que “tiene buenas razones para pensarlo, incluidas algunas relacionadas con lo que testigos me describieron como episodios de consumo excesivo de alcohol”

Aunque la conducta de Patel alarmó a funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia, la Casa Blanca señaló que Patel sigue siendo un actor crucial en el equipo del presidente Donald Trump y le atribuyó descensos en la tasa de criminalidad.

En la demanda presentada ante un tribunal de distrito en Washington, negó las acusaciones sobre su conducta y criticó a la revista por basarse en fuentes anónimas.

La demanda indicó que los abogados de Patel pidieron a The Atlantic más tiempo para responder a las acusaciones, pero la revista no contestó.

“Es una de las pruebas más contundentes posibles de malicia real”, afirmó.

The Atlantic señaló que Patel ha sido visto bebiendo en exceso en el club privado Ned's en Washington y en el Poodle Room de Las Vegas, donde a menudo pasa tiempo los fines de semana. 

Mientras que seis personas dijeron a la revista que varias reuniones tuvieron que reprogramarse porque Patel había bebido la noche anterior.


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