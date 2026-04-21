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Internacional

León XIV critica 'colonización' de recursos en África

El papa denunció la 'colonización' de los recursos minerales en África y la 'sed de poder' de sus élites políticas, durante su visita a Guinea Ecuatorial

  • 21
  • Abril
    2026

El papa León XIV denunció este martes la “colonización” de los recursos minerales en África y la “sed de poder” de sus élites políticas, durante su visita a Guinea Ecuatorial, última etapa de su gira por el continente.

A su llegada a la capital, Malabo, el pontífice fue recibido por multitudes que se congregaron a lo largo del recorrido desde el aeropuerto, en una visita histórica al ser el primer papa en acudir al país desde Juan Pablo II en 1982.

Críticas a desigualdad y explotación

Durante su mensaje, León XIV cuestionó la explotación de los recursos naturales del continente, señalando que en muchos casos estos benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.

El pontífice también aludió a la concentración de poder en la nación, gobernada desde 1979 por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, uno de los mandatarios más longevos del mundo.

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El descubrimiento de petróleo en la década de 1990 transformó la economía del país, donde actualmente este recurso representa casi la mitad del Producto Interno Bruto y más del 90 % de las exportaciones.

Sin embargo, más de la mitad de la población, cercana a los dos millones de habitantes, vive en condiciones de pobreza, en medio de denuncias de corrupción y desigualdad.

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Organizaciones como Human Rights Watch han documentado que gran parte de los ingresos derivados de los recursos naturales ha beneficiado principalmente a la élite gobernante.

Visita con alta expectativa social

La llegada del pontífice generó gran expectativa entre los fieles, quienes ven en su visita una oportunidad para fortalecer la fe y llamar la atención internacional sobre la situación del país.

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La gira africana de León XIV concluye en Guinea Ecuatorial, donde sus mensajes han puesto énfasis en la justicia social, la equidad y el uso responsable de los recursos naturales.


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