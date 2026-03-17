Dos muertos en Tel Aviv tras una andanada de misiles de Irán

Este martes, dos personas murieron en Tel Aviv, Israel, después de que un edificio fuera impactado por un misil de racimo iraní.

Este saldo representa los primeros fallecidos por ataques de Irán en Israel desde el pasado 9 de marzo y que eleva a 14 el total de muertos en territorio israelí desde el inicio del conflicto.

Los impactos se produjeron pasada la medianoche, tras sonar las alarmas antiaéreas en la zona de Tel Aviv y de Jerusalén, donde también se escucharon explosiones de intercepciones.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) confirmó la muerte de estas dos personas, que fueron encontradas ya sin vida entre los escombros del edificio pasada la medianoche del martes.

Del mismo modo, se confirmó que las víctimas tenían alrededor de 70 años.

Por su parte, el Canal 12 israelí indicó que estaban en la escalera del edificio y que probablemente uno de ellos tenía una discapacidad que le impedía llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el impacto del misil se produjo como resultado "con toda probabilidad" de un misil de racimo lanzado por Irán a la zona de Tel Aviv.

Durante los últimos días, varios de estos misiles han caído en la zona de Tel Aviv sin ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes, y de acuerdo con el Ejército de Israel, no se pudo precisar si el ataque registrado la noche de este martes logró ser interceptado.

Según United Hatzalah, sus paramédicos acudieron a 45 sitios donde se produjeron impactos y trataron a ocho personas con heridas leves.

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