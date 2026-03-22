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Internacional

Emmanuel Grégoire gana elección para la alcaldía de París 

La victoria se confirmó a partir de proyecciones basadas en resultados parciales, donde Grégoire se colocó con una ventaja frente a la candidata Rachida Dati

  • 22
  • Marzo
    2026

El socialista Emmanuel Grégoire se perfila como el nuevo alcalde de París tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones municipales, en un resultado que marca continuidad dentro de su partido al suceder a Anne Hidalgo al frente de la capital francesa.

La victoria se confirmó a partir de proyecciones basadas en resultados parciales, donde Grégoire se colocó con una ventaja considerable frente a la candidata conservadora Rachida Dati, quien terminó por reconocer su derrota.

Continuidad en París con un proyecto progresista

Tras conocerse la tendencia a su favor, el ahora alcalde electo celebró el resultado destacando que representa el respaldo a una visión de ciudad enfocada en el desarrollo social y urbano.

“Esta noche es la victoria de una cierta visión para París: un París vibrante, un París progresista”, expresó Grégoire, quien posteriormente se dirigió al Ayuntamiento en bicicleta, en una escena que buscó reforzar su cercanía con la ciudadanía.

Su triunfo consolida la permanencia de la izquierda en una de las ciudades más influyentes de Europa, manteniendo una línea política similar a la impulsada en los últimos años.

Elecciones municipales marcan tendencia rumbo a 2027

La jornada electoral no solo definió gobiernos locales, sino que también funcionó como un termómetro político de cara a la elección presidencial de 2027, en un momento en el que los bloques tradicionales buscan reposicionarse.

En total, los ciudadanos participaron en votaciones en alrededor de 1,500 comunidades, donde se eligieron alcaldes y concejales municipales para periodos de seis años.

La participación alcanzó poco más del 48% del padrón en zonas metropolitanas hasta la tarde del domingo, superando los niveles registrados en 2020 durante la pandemia, aunque aún por debajo de los comicios de 2014.

Avances mixtos: izquierda y derecha crecen, extrema derecha gana terreno

Los resultados reflejaron un avance tanto de la izquierda tradicional como de la derecha clásica, mientras que la extrema derecha logró una victoria significativa en el sur del país.

En Niza, el triunfo de Eric Ciotti, quien se alió con la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, representó uno de los resultados más contundentes para este sector político.

Sin embargo, el avance de este bloque no fue uniforme, ya que también registró derrotas en ciudades clave donde buscaba consolidarse.

Resultados clave en otras ciudades

En Marsella, el alcalde de izquierda Benoît Payan logró la reelección al imponerse sobre el candidato de extrema derecha, consolidando la presencia progresista en la segunda ciudad más importante del país.

De igual forma, candidatos vinculados a la extrema derecha no lograron imponerse en Nîmes ni en Toulon, esta última considerada una base estratégica en el Mediterráneo.

Estos resultados evidencian un escenario político fragmentado, donde ninguna fuerza logra dominar de manera absoluta el panorama local.

Un panorama político en transición

El proceso electoral también incluyó votaciones en cerca del 93% de las más de 35 mil localidades del país, donde en muchos casos participaron candidatos independientes o sin afiliación partidista directa.

En conjunto, los resultados muestran un reacomodo de fuerzas en Francia, donde las grandes ciudades siguen marcando el rumbo político nacional, mientras se perfilan las estrategias de cara a la próxima contienda presidencial.


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