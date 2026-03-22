Zelensky ve posible nuevo canje de prisioneros con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este domingo que podrían concretarse nuevos intercambios de prisioneros con Rusia, tras reuniones recientes entre su equipo y emisarios de la Casa Blanca en Miami.

“Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios, lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona”, expresó el mandatario en su habitual mensaje nocturno.

Durante el fin de semana, representantes ucranianos sostuvieron encuentros con el enviado especial estadounidense para misiones de paz, Steve Witkoff, así como con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Por parte de Kiev participaron el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete, Kirilo Budánov. El objetivo central fue reafirmar el compromiso de Ucrania con las negociaciones de paz y explorar la posibilidad de una nueva reunión trilateral con Rusia.

Pese a estos avances, las diferencias entre Kiev y Moscú siguen siendo profundas. Vladímir Putin mantiene exigencias como el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk, además de disputas sobre el futuro de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.

Zelensky fue claro al señalar que, por ahora, Rusia no muestra intención real de poner fin al conflicto. “La situación sigue siendo bastante clara: Putin no quiere terminar la guerra”, subrayó.

Influencia del contexto global

El mandatario ucraniano también reconoció que la atención de Estados Unidos se encuentra actualmente centrada en la crisis en Medio Oriente, particularmente en torno a Irán, lo que ha retrasado algunos avances diplomáticos.

Aun así, insistió en la urgencia de mantener los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra.

“Es importante que el agresor no reciba ninguna recompensa y que las garantías de seguridad sean suficientes para una paz duradera”, afirmó.

Horas antes, Zelensky criticó el levantamiento parcial de sanciones estadounidenses al petróleo ruso, al considerar que esto da al Kremlin “una sensación de impunidad” para continuar la guerra.

Mientras tanto, desde Washington, Witkoff calificó las reuniones como “constructivas” y orientadas a reducir diferencias para alcanzar un acuerdo integral.

Sin embargo, el conflicto sigue lejos de resolverse. Las posiciones enfrentadas en temas territoriales, energéticos y de seguridad mantienen en suspenso cualquier avance definitivo, aunque los posibles intercambios de prisioneros aparecen como uno de los pocos puntos de coincidencia entre ambas partes.

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