Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_82cb0dc605
Internacional

¿Qué poder de combate tiene EUA en Oriente Medio ahora?

Los portaaviones están cargados con aviones de combate que pueden atacar objetivos, así como con aviones de guerra electrónica

  • 28
  • Febrero
    2026

Estados Unidos comenzó a atacar a Irán este sábado tras una acumulación masiva de poder de combate.

Dos portaaviones , el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, se encuentran a una distancia de ataque de Irán.

Los portaaviones están cargados con aviones de combate que pueden atacar objetivos, así como con aviones de guerra electrónica que pueden interferir las defensas enemigas.

Destructores de misiles guiados de la Armada operan en la región. Pueden disparar misiles de crucero Tomahawk, así como interceptores defensivos.

La Fuerza Aérea también ha trasladado docenas de aviones de combate y aviones de apoyo a bases estadounidenses en el extranjero : la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, la base aérea Ovda en Israel y la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita, según datos de seguimiento de vuelos y de fuentes abiertas.

Entre ellos se incluyen los aviones F-35, F-15, F-22, F-16, el sistema de control y advertencia aerotransportado E-3 Sentry y el nodo de comunicaciones aerotransportadas del campo de batalla E-11A.

El Pentágono también ha desplegado defensas aéreas terrestres adicionales en todo Oriente Medio. Estas defensas incluyen el THAAD y los sistemas antimisiles Patriot .


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

israel_portaviones_eua_696b1d1c1b
Arriba Portaaviones USS Gerald R. Ford a costa de Israel
iran_reino_unido_9aab896135
Reino Unido evacúa su personal en Irán por tensión regional
AP_26058359586949_fdb80ea26d
Interceptan dron cerca de portaaviones francés en Suecia
publicidad

Últimas Noticias

nacional_escoltas_del_mencho_4eb5144993
Vinculan a presuntos escoltas de 'El Mencho' detenidos en Jalisco
finanzas_petroleras_56e44d7520
Anticipan que subirá el petróleo por crisis entre EUA e Irán
nl_caso_explosion_pesqueria_671036d200
Tras explosión en Pesquería, persisten daños y falta de apoyo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×