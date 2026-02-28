¿Qué poder de combate tiene EUA en Oriente Medio ahora?

Estados Unidos comenzó a atacar a Irán este sábado tras una acumulación masiva de poder de combate.

Dos portaaviones , el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, se encuentran a una distancia de ataque de Irán.

Los portaaviones están cargados con aviones de combate que pueden atacar objetivos, así como con aviones de guerra electrónica que pueden interferir las defensas enemigas.

Destructores de misiles guiados de la Armada operan en la región. Pueden disparar misiles de crucero Tomahawk, así como interceptores defensivos.

La Fuerza Aérea también ha trasladado docenas de aviones de combate y aviones de apoyo a bases estadounidenses en el extranjero : la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, la base aérea Ovda en Israel y la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita, según datos de seguimiento de vuelos y de fuentes abiertas.

Entre ellos se incluyen los aviones F-35, F-15, F-22, F-16, el sistema de control y advertencia aerotransportado E-3 Sentry y el nodo de comunicaciones aerotransportadas del campo de batalla E-11A.

El Pentágono también ha desplegado defensas aéreas terrestres adicionales en todo Oriente Medio. Estas defensas incluyen el THAAD y los sistemas antimisiles Patriot .

