Dubái anuncia nueva línea de metro de 42 km por US$9,000 millones

El Gobierno de Dubái dio a conocer este miércoles la construcción de una nueva línea de metro de 42 kilómetros que ampliará significativamente la red actual.

El anuncio fue realizado por el gobernante de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, quien destacó el alcance de la obra a través de sus redes sociales:

“Nos complace anunciar el proyecto de transporte más grande de Dubái: una nueva línea de metro de 42 kilómetros”.

We are pleased to announce the largest transportation project in Dubai: a new 42-kilometre metro line. It will pass through 15 key strategic areas across the city, serve approximately 1.5 million residents, and strengthen connectivity to 55 major real estate developments… pic.twitter.com/nH9iKsiiN1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2026

“Línea de Oro”, eje de conectividad urbana

El proyecto, denominado “Línea de Oro”, contempla una inversión de aproximadamente 34 mil millones de dirhams emiratíes, equivalentes a $9 mil 258 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades, esta nueva infraestructura permitirá aumentar en un 35% la longitud total del metro, consolidando a Dubái como una de las ciudades con mayor desarrollo en movilidad urbana en la región.

La línea atravesará 15 zonas estratégicas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el desplazamiento en una de las urbes de mayor crecimiento en Medio Oriente.

Impacto en población y desarrollo inmobiliario

El nuevo sistema de transporte beneficiará directamente a alrededor de 1.5 millones de residentes, además de fortalecer la conexión con 55 proyectos inmobiliarios que actualmente se encuentran en construcción.

Las autoridades consideran que esta expansión será clave para acompañar el crecimiento urbano acelerado que vive la ciudad, así como para reducir tiempos de traslado y optimizar la movilidad.

La inauguración de la “Línea de Oro” está prevista para el 9 de septiembre de 2032, en línea con la estrategia del emirato de consolidarse como un referente global en infraestructura y calidad de vida.

Al Maktoum subrayó que este proyecto forma parte de una visión de largo plazo:

“Este proyecto emblemático busca posicionar a Dubái como la mejor ciudad del mundo”.

El mandatario también dejó claro que la apuesta por el desarrollo no se detendrá en este proyecto:

“Nuestros futuros empeños no se detendrán; más bien, se acelerarán. Nuestro plan es construir un futuro mejor para millones de personas”.

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