Internacional

Trump evalúa acción militar contra Irán por ataques en protestas

El presidente de EUA analiza opciones militares y sanciones tras casi 600 muertos en protestas, mientras asegura que aún hay mensajes privados para dialogar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un momento delicado mientras sopesa si ordenar una operación militar contra el gobierno iraní, mientras este continúa reprimiendo protestas, en acciones que han dejado casi 600 muertos y han llevado a la detención de miles de personas en diversas partes del país.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con acciones militares si su gobierno determina que la República Islámica está utilizando fuerza letal contra manifestantes antigubernamentales. Es una línea roja que Trump ha dicho que cree que Irán está "empezando a cruzar", por lo que él y su equipo de seguridad nacional sopesan "opciones muy fuertes".

Sin embargo, el ejército de Estados Unidos —que según Trump está "armado y listo"— parece, al menos por el momento, haber sido puesto en modo de espera mientras Trump reflexiona sobre los próximos pasos, y ha afirmado que los funcionarios iraníes quieren tener conversaciones con la Casa Blanca.

"Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante periodistas el lunes. "Sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán".

Horas después, Trump anunció en redes sociales que impondría aranceles del 25% a los países que hagan negocios con Teherán "con efecto inmediato", su primera acción destinada a penalizar a Irán por la represión de las protestas, y otro ejemplo de cómo usa aranceles como una herramienta para tratar de forzar a amigos y enemigos en el escenario global a ceder a su voluntad.

China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Brasil y Rusia están entre las economías que hacen negocios con Teherán. La Casa Blanca se negó a ofrecer más comentarios o detalles sobre el anuncio de aranceles del presidente.

Trump dijo a periodistas el domingo por la noche que se está "organizando una reunión" con funcionarios iraníes, pero advirtió que "podríamos tener que actuar antes de la reunión debido a lo que está sucediendo".

"Estamos observando la situación muy de cerca", dijo Trump.


