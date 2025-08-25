'El Mayo se va a morir en la cárcel': asegura fiscal Pam Bondi

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ofreció este lunes una conferencia de prensa tras la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante una corte federal en Brooklyn.

Durante la conferencia, Bondi adelantó que Ismael “el Mayo” Zambada se morirá en la cárcel, donde pasará el resto de su vida para cumplir su condena.

“Ismael García ‘el Mayo’ confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. “El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas, morirá en una prisión de Estados Unidos donde él pertenece", declaró Bondi.

Pam Bondi aseguró que la declaración de culpabilidad de “el Mayo” es un paso más en el avance del combate al narcotráfico y cárteles mexicanos declarados como organizaciones terroristas.

Bondi calificó los hechos como una victoria histórica para el Departamento de Justicia y para los Estados Unidos ya que Zambada confesó una vida criminal dedicada al servicio el Cártel de Sinaloa.

