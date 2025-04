Envía EUA 17 presos a El Salvador pese a bloqueo de juez

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó otro envio de 17 "ciminales violentos" integrantes del Tren de Aragua y MS-13 a El Salvador el domingo; así lo informó este lunes el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Tan solo en este mes, el país del republicano expulso a más de 200 venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros, justo cuando un juez había suspendido temporalmente la posibilidad de deportar a migrantes.

Recientemente Trump declaró como organizaciones "terroristas" globales a la pandilla venezolana Tren de Aragua y la MS-13, creada por salvadoreños y otros migrantes.

Marco Rubio publico un mensaje en la red social X, y describió el traslado como una "operación antiterrorista exitosa" llevada a cabo conjuntamente con "aliados" en El Salvador para "proteger a la población estadounidense".

Last night, in a successful counter-terrorism operation with our allies in El Salvador, the United States military transferred a group of 17 violent criminals from the Tren de Aragua and MS-13 organizations, including murderers and rapists.



In order to keep the American people…