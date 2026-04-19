Lazos de Canadá con EUA se convirtieron en una debilidad: Carney

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este domingo que los estrechos lazos de su país con Estados Unidos se han convertido en una debilidad, a pesar de que alguna vez fueron una fortaleza. A través de un mensaje de video en el que también elogió el heroísmo de los líderes militares que lucharon contra la invasión estadounidense hace más de dos siglos, Carney dejó clara su postura respecto a sus vecinos norteamericanos.

Mostrando una pequeña figura de juguete del general Isaac Brock, el líder militar británico que murió defendiendo lo que hoy es Canadá de una invasión estadounidense en la Guerra de 1812, Carney dijo que Canadá no puede controlar las perturbaciones que provienen de EUA y no puede apostar su futuro a la esperanza de que se detengan repentinamente.

"La situación actual parece única, pero ya nos hemos enfrentado a amenazas como esta antes", dijo Carney, haciendo referencia a Brock y a otras figuras históricas canadienses, incluido el jefe Tecumseh, quien unió a las naciones indígenas de la región de los Grandes Lagos para resistir la expansión estadounidense en 1812.

Carney, que la semana pasada consiguió la mayoría parlamentaria para su gobierno liberal, ha dicho que su victoria electoral le ayudará a desenvolverse con mayor eficacia en la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

En tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, criticó duramente a Canadá la semana pasada, calificándolo de socio comercial difícil.

Canadá, que exporta casi el 70% de sus productos a Estados Unidos, tiene previsto revisar este año el tratado trilateral de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Funcionarios estadounidenses han manifestado su intención de introducir cambios sustanciales en el acuerdo.

Además de imponer aranceles a las exportaciones canadienses, como el acero, el aluminio y los automóviles, Trump ha especulado repetidamente sobre la posibilidad de anexar Canadá y convertirlo en el estado número 51 de Estados Unidos.

La oficina de Carney no respondió de inmediato a las preguntas sobre por qué había publicado el vídeo ahora y por qué había elogiado a figuras que se resistieron al expansionismo estadounidense.

Carney afirmó que planea dirigirse periódicamente a los canadienses en las próximas semanas y meses para informarles sobre las medidas que su gobierno está tomando para impulsar la economía de Canadá y defender su soberanía.

"Este es nuestro país, este es nuestro futuro, estamos recuperando el control", dijo.

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