Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo
Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, podría destruir todas y cada una de las centrales eléctricas de Irán
- 19
-
Abril
2026
Irán afirmó que no tiene considerado enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Pakistán, mientras el bloqueo en el estrecho de Ormuz continúe.
De acuerdo con un medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, se indicó que no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo".
Sin embargo, señaló que el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos a través del intermediario pakistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo por las exigencias y ambiciones de la parte estadounidense.
Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, Estados Unidos podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán.
Trump anuncia segunda ronda de negociaciones; reitera amenazas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus enviados especiales viajan hacia Pakistán para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones y reiteró sus amenazas.
Trump también mencionó que es "extraño" que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz debido a que el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes "ya lo ha cerrado".
