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Internacional

EUA se apoderó de barco iraní que intentó burlar bloqueo: Trump

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que la embarcación de nombre Touska intentó burlar el bloqueo, sin éxito

  • 19
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la Armada estadounidense se apoderó de un buque de carga de bandera de Irán, luego de que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que la embarcación de nombre Touska intentó burlar el bloqueo, sin éxito.

"Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado Touska, de casi 900 pies de largo y con un peso similar al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y no les salió nada bien."

Aseguró que la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán, y en este momento se encuentra "bajo custodia" de la Marina estadounidense.

La embarcación tiene sanciones del Tesoro de Estados Unidos "por su historial previo de actividades ilegales".

El estrecho de Ormuz continúa bajo bloqueo después de 50 días del inicio de los ataques desatados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán recuperó el "control estricto" de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

Trump anuncia segunda ronda de negociaciones; reitera amenazas

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, anunció este domingo que sus enviados especiales viajan hacia Pakistán para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones y reiteró sus amenazas.

Trump también mencionó que es "extraño" que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz debido a que el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes "ya lo ha cerrado".

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia segunda ronda de negociaciones; reitera amenazas

 

 

 


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