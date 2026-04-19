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Internacional

Trump anuncia segunda ronda de negociaciones; reitera amenazas

Previo al anuncio, el mandatario republicano amenazó con destruir las centrales eléctricas si no se llega a un acuerdo definitivo

  • 19
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que sus enviados especiales viajan hacia Pakistán para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones y reiteró sus amenazas.

"Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos fueron dirigidos contra un buque francés y un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar" detalló en redes sociales.

Trump también mencionó que es "extraño" que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz debido a que el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes "ya lo ha cerrado".

"Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! EE.UU. no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, ahora mismo, a Estados Unidos, a Texas, Luisiana y Alaska, para cargarse, cortesía de la Guardia Revolucionaria, que siempre quieren ser 'los tipos duros'", escribió.

La segunda ronda de diálogo se producirá después de un primer encuentro sin resultados en Pakistán y días antes de que expire el alto al fuego entre Washington y Teherán.

Trump amenaza con destruir todas las centrales eléctricas si no se llega a un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump también amenazó este domingo con destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán" si no se llega a un acuerdo para finalizar el conflicto en Medio Oriente

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su postura al referir su propuesta como "justa y razonable".

"Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada Central Eléctrica y cada Puente en Irán. SE ACABÓ EL SEÑOR BUEN CHICO."

 

 

 

 

 

 

 


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