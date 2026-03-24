Minnesota demanda a Trump por retener pruebas de tiroteos del ICE

Funcionarios del estado de Minnesota demandaron a la administración del presidente Donald Trump por retener las pruebas relacionadas con tres tiroteos efectuados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta demanda sostiene que el Gobierno Federal se retractó del compromiso de cooperar con las autoridades estatales para cooperar en las investigaciones tras la "Operación Metro Surge".

Miles de agentes fueron desplegados en el área de Minneapolis y Saint Paul para la ofensiva contra la inmigración, como parte de la campaña nacional de deportaciones del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional demostró un éxito, lo que calificó como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha, pero fue duramente cuestionada por los líderes de Minnesota y generó interrogantes sobre la conducta de los agentes.

La demanda indicó que al gobierno federal no se le permite:

“Retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales, que tienen como objetivo a sus ciudadanos, dentro de sus fronteras”.

Por lo que se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. Entre los tiroteos resaltan los homicidios de Reene Good y Alex Pretti.

Despliegan agentes del ICE operativos en aeropuertos de EUA

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se desplegaron este lunes operativos en los aeropuertos John F. Kennedy y Newark en Nueva York.

El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que Estados Unidos desplegaría a partir de hoy a agentes de ICE para ayudar a los trabajadores del Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que llevan sin cobrar desde febrero.

Aquí te presentamos la nota completa: Despliegan agentes del ICE operativos en aeropuertos de EUA

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