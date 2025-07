EUA agradece a México su apoyo en labores de rescate en Texas

Estados Unidos ha expresado su gratitud a México por su apoyo en las labores de rescate tras las graves inundaciones en Texas, en particular en el condado de Kerr, donde el río Guadalupe se desbordó el 4 de julio de 2025, causando importantes pérdidas de vidas y daños.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, agradeció públicamente al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, por su generosidad, destacando la colaboración entre ambas naciones durante esta crisis.

“Estamos agradecidos con nuestros socios regionales, incluidos nuestros amigos y vecinos en México, quienes generosamente han enviado valientes bomberos y miembros de sus equipos de rescate acuático y de protección civil para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en Kerrville, Texas”, declaró Bruce, en una rueda de prensa.

.@StateDeptSpox: “We are thankful to our regional partners, including our friends and neighbors in Mexico, who generously have sent brave firefighters and members of their civil protection water rescue teams to support the search and rescue efforts in Kerrville, Texas.” pic.twitter.com/JKTH6dj2LB