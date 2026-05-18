Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego

Uno de los adolescentes, identificado como uno de los atacantes de una mezquita en San Diego Estados Unidos, que ha dejado cinco muertos este lunes, está vinculado a una escuela ubicada a 1,6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el atentado, de acuerdo con la policía local.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dijo que uno de los implicados en el ataque tiene vínculos con la escuela de secundaria Madison que se encuentra en el vecindario de la zona donde se ubica la mezquita más grande del condado.

Además, la madre de uno de los atacantes encontró una nota de suicidio redactada por su hijo y que contenía escritos sobre orgullo racial, según detalló Wahl.

Las autoridades detallaron que ya conocen la identidad de tres personas que murieron en el tiroteo pero que esperarán algunos días para revelar sus nombres.

"Básicamente, ya hemos notificado a los familiares de las víctimas. No vamos a revelar su identidad por el momento", precisó Wahl.

Durante la conferencia, la policía destacó el papel de una guardia de seguridad que falleció durante el ataque, que ha criterio de las autoridades actuó "heroicamente" minimizando los costos del suceso.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel.

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI.

Los cuerpos de dos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque.

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