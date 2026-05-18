Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
6ae0ad3f928b44cf2ccfe2a295c3e5fa549a2015_badcaad2d3
Internacional

Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego

Autoridades investigan el ataque a una mezquita en San Diego que dejó cinco muertos y estaría ligado a un estudiante local

  • 18
  • Mayo
    2026

Uno de los adolescentes, identificado como uno de los atacantes de una mezquita en San Diego Estados Unidos, que ha dejado cinco muertos este lunes, está vinculado a una escuela ubicada a 1,6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el atentado, de acuerdo con la policía local.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dijo que uno de los implicados en el ataque tiene vínculos con la escuela de secundaria Madison que se encuentra en el vecindario de la zona donde se ubica la mezquita más grande del condado.

Además, la madre de uno de los atacantes encontró una nota de suicidio redactada por su hijo y que contenía escritos sobre orgullo racial, según detalló Wahl.

Las autoridades detallaron que ya conocen la identidad de tres personas que murieron en el tiroteo pero que esperarán algunos días para revelar sus nombres.

"Básicamente, ya hemos notificado a los familiares de las víctimas. No vamos a revelar su identidad por el momento", precisó Wahl.

Durante la conferencia, la policía destacó el papel de una guardia de seguridad que falleció durante el ataque, que ha criterio de las autoridades actuó "heroicamente" minimizando los costos del suceso.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel.

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI.

Los cuerpos de dos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a repeler el ataque. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samuel_garcia_confirma_planta_volvo_en_nuevo_leon_2598252453
Planta de Volvo está lista en Nuevo León: Samuel García
Wall_Street_rojo_e3f05adf05
Wall Street abre en rojo tras caída de empresas tecnológicas
sheinbaum_extradiciones_81c56b7008
Reclama Sheinbaum rezago de EUA en 269 solicitudes de extradición
publicidad

Últimas Noticias

buscan_comercios_cidh_evitar_abusos_de_turistas_durante_mundial_ef66ad5ddf
Buscan comercios y CIDH evitar abusos de turistas durante Mundial
nfl_nashville_super_bowl_2030_0a5207cfb7
NFL confirma a Nashville como sede del Super Bowl LXIV en 2030
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS reconoce 'magnitud y rápidez' del brote de ébola
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
publicidad
×