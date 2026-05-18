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Establecen fecha para audiencia de Gerardo Mérida en EUA

La Fiscalía estadounidense afirma que, entre 2023 y 2024, habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos.

  • 18
  • Mayo
    2026

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, enfrentará una nueva audiencia el próximo 1 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde es señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con Los Chapitos.

De acuerdo con registros judiciales de Estados Unidos, el exfuncionario decidió no contratar defensa privada y actualmente es representado por la exfiscal federal Sarah Krissoff.

¿Qué cargos enfrenta Gerardo Mérida Sánchez?

La acusación formal presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York incluye al exsecretario de Seguridad y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, conspiración y protección a operaciones criminales.

Según el documento judicial, las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados participaron en una red para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EUA.

“Los acusados, todos funcionarios o exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa, participaron en esta conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de drogas hacia los Estados Unidos”, señala la acusación.

Lo señalan de recibir sobornos mensuales

La Fiscalía estadounidense afirma que, entre 2023 y 2024, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos.

A cambio, presuntamente proporcionaba información sobre operativos de seguridad y advertencias anticipadas sobre redadas en laboratorios clandestinos.

“Gerardo Mérida recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas”, indica el expediente.

La acusación también sostiene que el exsecretario alertó al grupo criminal sobre al menos 10 operativos, lo que permitió evacuar personal y narcóticos antes de que las autoridades llegaran a los inmuebles.

También lo acusan de filtrar información oficial

El expediente judicial señala además que funcionarios de seguridad en Sinaloa habrían compartido datos sobre investigaciones activas, cateos y decomisos planeados por fuerzas federales mexicanas.

Las autoridades estadounidenses añadieron que, en caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría perder propiedades y bienes vinculados con las supuestas ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas.


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