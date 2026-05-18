Reafirma Arca Continental avance en economía circular de empaques

Arca Continental, uno de los embotelladores de Coca-Cola más importantes del mundo, informó avances en su estrategia de economía circular de empaques en el marco del Día Mundial del Reciclaje.

Al cierre de 2025, el embotellador reportó que logró integrar, en promedio, 36.6% de resina reciclada en sus empaques en los cinco países donde opera, equivalente a que más de una tercera parte del PET utilizado en sus botellas provino de material reciclado.

Los resultados forman parte de una estrategia regional de economía circular enfocada en rediseñar empaques, ampliar la infraestructura de acopio y reciclaje, y promover una mayor participación de consumidores y comunidades.

Diseño de empaques sostenibles

Arca Continental impulsa una estrategia de economía circular sustentada en tres ejes clave. El primero corresponde al diseño de empaques sostenibles, donde la compañía ha avanzado en el rediseño de sus envases para hacerlos cada vez más reciclables, ligeros y reutilizables.

Actualmente, cerca del 98% de sus empaques son totalmente reciclables, incluyendo su tapa y etiqueta, las cuales se reciclan en cajas para transportar las bebidas.

Asimismo, reporta un uso promedio de 22.47% de empaques retornables a nivel global, y un uso destacado de 42.1% de este formato en Argentina, lo que refleja una alta adopción de este sistema en ese mercado.

Tan solo en los últimos cuatro años, la empresa logró un ahorro de 7,135 toneladas de plástico PET, como resultado de los programas de aligeramiento y mejora continua en las botellas fabricadas con este material.

Infraestructura de reciclaje y acopio

Como segundo eje, Arca Continental ha desarrollado uno de los ecosistemas de reciclaje más robustos del sector en América Latina.

En México, lidera a PetStar como principal accionista, junto a Coca-Cola México y otros embotelladores de Coca-Cola. PetStar es considerada la planta de reciclaje de botellas PET más grande del mundo y un referente global en economía circular por su capacidad para procesar 5,500 millones de botellas al año e integrarlas nuevamente a la cadena productiva.

Además, contribuye a la inclusión económica de más de 36 mil recuperadores urbanos de residuos.

Promueven cultura del reciclaje

El tercer eje de la estrategia se enfoca en la cultura de reciclaje y las alianzas comunitarias.

Arca Continental desarrolla iniciativas que acercan el reciclaje a los espacios donde las personas viven, conviven y se desplazan. Programas como “Con Todo por Favor”, en México, instalan contenedores en puntos estratégicos y explican de manera clara que el envase, la tapa y la etiqueta pueden reciclarse juntos.

La compañía suma actualmente 580 puntos de acopio y reciclaje en sus mercados, a través de iniciativas como “Con Todo por Favor” en México, “Ecopuntos” en Argentina, “EcoEscuela” y “Recicrece” en Perú, así como el programa de reciclaje inclusivo DAR en Ecuador.

“En Arca Continental entendemos que avanzar hacia una economía circular requiere innovación, corresponsabilidad y trabajo colaborativo con comunidades, aliados y consumidores. En el año de nuestro centenario, reforzamos el compromiso de impulsar un modelo de negocio sostenible, que genere valor para el medio ambiente y las personas que eligen nuestros productos todos los días”.

Así lo señaló Guillermo Garza Martínez, Director Ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental.

Estos avances se suman a reconocimientos recientes de la empresa en materia de sostenibilidad, como su inclusión por séptimo año consecutivo en el índice Dow Jones Best-In-Class MILA Pacific Alliance y su presencia, por cuarto año consecutivo, en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global.

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