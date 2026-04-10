Realiza Profepa operativos en 41 áreas naturales protegidas

En un esfuerzo sin precedentes por salvaguardar el patrimonio ecológico de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ejecutaron el primer operativo conjunto de inspección y vigilancia a escala nacional, interviniendo simultáneamente en 29 entidades del país. Del 23 al 29 de marzo, un estado de fuerza compuesto por 626 elementos de los tres niveles de gobierno desplegó 65 acciones estratégicas en 41 Áreas Naturales Protegidas (ANP) prioritarias. El saldo de esta ofensiva contra los delitos ambientales incluye clausuras, decomisos de madera y el rescate de especies en peligro. Resultados del operativo en cifras El despliegue, que incluyó inspecciones, recorridos marítimos y filtros de revisión, arrojó los siguientes resultados inmediatos: Clausuras: 17 sitios por actividades sin autorización.

Aseguramientos: 39.9 m³ de madera en Michoacán y 2 vehículos.

Vida Silvestre: Rescate de 36 ejemplares (33 psitácidos en Tabasco y 3 en Oaxaca).

Infraestructura: Retiro de 25 estructuras ilegales. "Queremos mandar un mensaje muy claro de que las ANP son primordiales para la sociedad; habrá consecuencias para quienes cometan delitos y pongan en riesgo estas zonas", sentenció Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa.

Golpes contra la ocupación ilegal y el cambio de suelo

El operativo puso especial énfasis en frenar la invasión de tierras y el despojo de ecosistemas vírgenes. Entre las acciones más destacadas se encuentran:

Campeche: En la Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, se desmantelaron 18 estructuras que ocupaban ilegalmente la Zona Federal Marítimo Terrestre. Guerrero: En el Parque Nacional “El Veladero”, las autoridades frenaron un intento de asentamiento irregular mediante el retiro de estructuras, cercos de alambre y postes. Cambio de uso de suelo: Se impusieron sellos de clausura en predios de la Reserva de la Biosfera Calakmul (Campeche), los Médanos de Samalayuca (Chihuahua), la Michilía (Durango) y la Reserva Tehuacán-Cuicatlán (Puebla).

Coordinación de alto nivel

Para garantizar la seguridad de los inspectores y la efectividad de las diligencias, el operativo contó con el respaldo de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), además de corporaciones estatales y municipales.

Pedro Álvarez Icaza, titular de la Conanp, calificó a las ANP como "el corazón de la conservación en México" y reafirmó que este operativo simultáneo es solo el inicio de una estrategia permanente para garantizar la permanencia de la biodiversidad para las futuras generaciones.

Este esfuerzo conjunto nace del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, marcando una nueva etapa de "cero tolerancia" ante la degradación ambiental en el territorio mexicano.

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