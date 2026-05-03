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Internacional

EUA desplegaría 15,000 militares y más de 100 aviones en Ormuz

Con el 'Proyecto Libertad', Estados Unidos buscará escoltar embarcaciones y garantizar paso seguro ante bloqueo de Irán en el estrecho

  • 03
  • Mayo
    2026

Estados Unidos estaría yendo en serio en su misión de escolta a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz debido al bloqueo de Irán.

Y es que la operación anunciada este domingo por Donald Trump, la cual lleva por nombre "Proyecto Libertad", movilizaría más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15,000 militares.

Esta misión, según el mandatario, comenzará este lunes después de que "países de todo el mundo" solicitaran la ayuda de Estados Unidos para permitir el paso seguro de sus barcos.

En su anuncio, Trump afirmó que muchos de esos países son "inocentes" y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que Estados Unidos planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de "gesto humanitario", en el que también instó a participar a Irán.

Por su parte, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones de EUA en Medio Oriente, informó que en la operación participarán "destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15,000 miembros del servicio".

EL estrecho es actualmente objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos.

Por su parte, el país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EUA intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

En este sentido, Estados Unidos posee buques de guerra y aeronaves desplegadas en la región que podrían ayudar en el "Proyecto Libertad".

El conflicto en Irán se encuentra pausado por un alto el fuego, mientras iraníes y estadounidenses negocian la paz, donde la apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave.


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