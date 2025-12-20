EUA intercepta otro buque petrolero frente a Venezuela

Estados Unidos intercepta en estos momentos otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Varios medios estadounidenses informaron que la Guardia Costera realiza la intercepción, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre la identidad de la embarcación ni el punto exacto donde ocurre la operación.

Por su parte, NBC News señaló que el Ejército de Estados Unidos brinda apoyo mediante helicópteros, los cuales trasladan personal de la Guardia Costera hasta el buque y supervisan el desarrollo del operativo.

Incautaciones recientes

Este nuevo despliegue ocurre apenas una semana después de que el gobierno estadounidense incautara un buque petrolero que había salido de Venezuela, así como el crudo que transportaba, como parte de las sanciones impuestas al país sudamericano.

Presión creciente sobre Venezuela

En las últimas semanas, el presidente Donald Trump ha intensificado la presión contra el gobierno venezolano, ordenando un bloqueo total a la entrada y salida de buques petroleros sancionados por Estados Unidos.

Aunque el mandatario no se ha pronunciado sobre la intercepción más reciente, el miércoles pasado reiteró sus acusaciones contra Venezuela, asegurando que el país caribeño despojó a empresas estadounidenses de derechos petroleros.

“Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró Trump desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado información oficial adicional sobre la duración o el desenlace del operativo en el Caribe.

