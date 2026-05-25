Trump se somete a tercer chequeo médico durante segundo mandato

El presidente Donald Trump se someterá este martes a su tercer chequeo durante su segundo mandato al frente de la Casa Blanca.

El mandatario republicano de 80 años se someterá este martes a un chequeo médico y dental, ante la preocupación sobre la agudeza mental del mandatario para dirigir el país.

A principios de este mes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que tenía programada una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland.

Trump se sometió a su primer examen físico anual en abril del año pasado y regresó para un chequeo de seguimiento en octubre, cuando le tomaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

Estos resultados mostraron una "excelente salud" del mandatario, según dijo la Casa Blanca en diciembre pasado.

"Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general".

Más de la mitad de Estados Unidos duda sobre salud metal de Trump

De acuerdo con diversos medios, se reveló que el 59% de personas encuestadas en Estados Unidos dudan sobre la estabilidad mental de Trump para gobernar.

En contraste, el 40% afirmó que el presidente está mentalmente capacitado para el liderazgo, una cifra inferior al 47% registrado el pasado septiembre.

Sobre su salud física, el 55 % de los adultos estadounidenses encuestados afirmó que Trump no goza de las condiciones suficientes para ejercer como presidente, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al sondeo del año pasado.

Una percepción que contrasta con la del presidente estadounidense, que el viernes pasado reiteró sus afirmaciones sobre su excelente estado cognitivo durante un mitin.

Durante su campaña presidencial en 2024, Trump hizo alarde de su buen estado de salud física y mental en comparación con el entonces presidente Joe Biden.

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