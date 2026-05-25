Descartan riesgo de explosión en tanque químico en California

Las autoridades del sur de California informaron este lunes que el riesgo de una explosión catastrófica en un tanque químico dañado en Garden Grove fue eliminado, luego de una inspección nocturna que confirmó una disminución en la presión y temperatura del contenedor.

El tanque, ubicado en una planta de la empresa GKN Aerospace Transparency Systems, contenía entre 22 mil 700 y 26 mil 500 litros de metacrilato de metilo, una sustancia utilizada para fabricar piezas plásticas de aeronaves comerciales y militares.

Durante varios días, bomberos y especialistas trabajaron contrarreloj para evitar un posible desastre químico en una de las zonas urbanas más pobladas del condado Orange.

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El jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado Orange, Craig Covey, explicó que una grieta detectada en el tanque ayudó a reducir la presión interna y enfriar el químico.

“Las noticias son increíblemente positivas”, afirmó el funcionario tras la evaluación realizada durante la madrugada.

Las labores se realizaron principalmente de noche para reducir riesgos a los equipos de emergencia, ya que las altas temperaturas durante el día complicaban las operaciones alrededor del tanque.

De acuerdo con las autoridades, la temperatura del contenedor descendió de 37.7 grados registrados el domingo a 33.9 grados este lunes, lo que permitió disminuir considerablemente el peligro de explosión.

Continúan evacuaciones masivas

Pese a la mejora en las condiciones, las órdenes de evacuación permanecen activas para alrededor de 50,000 residentes de Garden Grove, ciudad ubicada al sur de Los Ángeles.

Imágenes aéreas mostraron calles prácticamente vacías y refugios temporales instalados en escuelas y espacios públicos de comunidades cercanas.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente mediante drones que monitorean la temperatura del tanque cada 10 minutos para detectar cualquier cambio repentino.

Además, fueron colocadas barreras de contención para evitar que el químico alcance drenajes pluviales, arroyos o el océano Pacífico en caso de una fuga.

Riesgos para la salud

Expertos advirtieron que el metacrilato de metilo puede provocar irritación en ojos, piel y garganta, además de problemas respiratorios y neurológicos en caso de exposición prolongada.

El profesor de ingeniería de la Universidad Purdue, Andrew Whelton, comparó la situación con una lata de refresco bajo calor extremo.

“Si le haces un agujero a la lata, el producto se libera y la lata ya no explota”, explicó sobre la grieta encontrada en el tanque.

No obstante, señaló que una explosión habría representado el peor escenario, debido a la posibilidad de dispersar material químico y fragmentos metálicos en una amplia zona.

Vecinos demandan a empresa

Mientras continúan las labores de enfriamiento, residentes de Garden Grove presentaron una demanda colectiva federal contra GKN Aerospace Transparency Systems.

Los vecinos argumentan que el incidente podría afectar el valor de las propiedades y poner en riesgo la salud de la comunidad.

La empresa no comentó sobre la acción legal, aunque ofreció disculpas públicas a los habitantes y negocios afectados por las evacuaciones.

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