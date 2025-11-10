EUA reporta seis muertos en ataques contra embarcaciones

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Ejército hundió dos embarcaciones en las que seis presuntos "narcoterroristas" se encontraban a bordo.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones se vinculaban con "contrabando de narcóticos" y transportaban estupefacientes.

A travás de redes sociales, se informó que sobre la ubicación de dichos ataques.

"Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron", informó Hegseth.

Suman más de 70 personas fallecidas por este tipo de ataques efectuados como parte de la campaña contra el tráfico de drogas que la Administración del presidente Trump implementó desde el pasado mes de septiembre en aguas del Caribe.

Esta iniciativa provocó el rechazo de gobiernos como Venezuela y Colombia, a los que Washington acusa de relacionarse directamente con el narcotráfico.

Comentarios